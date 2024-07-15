Хамес Родригес признан лучшим игроком Кубка Америки-2024

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес стал лучшим игроком Кубка Америки-2024, сообщает пресс-служба турнира.

33-летний полузащитник забил один мяч и сделал шесть результативных передач в шести матчах турнира.

15 июля сборная Колумбии уступила Аргентине (0:1, д.в.) в финале Кубка Америки-2024. Хамес вышел на поле в стартовом составе и был заменен в начале дополнительного времени.

С лета 2023 года полузащитник выступает за бразильский «Сан-Паулу». До этого он играл за «Олимпиакос», «Аль-Райян», «Эвертон», «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».