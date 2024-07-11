Хименес — о драке между футболистами Уругвая и фанатами Колумбии: «Наши семьи были в опасности»

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал, из-за чего произошла драка между футболистами национальной команды и колумбийскими фанатами после полуфинального матча Кубка Америки-2024.

«Болельщики определенного сектора Колумбии создали угрозу для всех наших семей и не позволили нам говорить по микрофону. Это катастрофа, наши семьи были в опасности. Нам пришлось выйти на трибуну, чтобы забрать наших близких с маленькими новорожденными детьми. Не было ни одного полицейского, они ушли через полчаса, а мы стояли за своих.

В каждой игре наши семьи страдают по вине двоих или троих, которые выпили, не умея пить, которые ведут себя неприлично», — приводит слова Хименеса El Observador.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля. Уругвайцы сыграют с канадцами в матче за 3-е место, который пройдет днем ранее.