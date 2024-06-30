Канада сыграла вничью с Чили и вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Канада сыграла вничью с Чили в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки — 0:0. Встреча прошла в Орландо.

На 27-й минуте матча полузащитник Чили Габриэль Суасо получил вторую желтую карточку и оставил свою сборную в меньшинстве.

В параллельном матче Аргентина победла Перу со счетом 2:0.

Таким образом, Канада (4 очка) вышла в плей-офф Кубка Америки со второго места в группе А. Аргентина (9 очков) стала первой. Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.