Канада хочет наказать сборную Аргентины за поведение на Кубке Америки

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш недоволен поведением сборной Аргентины (0:2) в матче открытия Кубка Америки-2024. Аргентинская команда задержалась в раздевалке после первого тайма игры.

«Я прекрасно знаю, что они смотрели видеосюжеты и анализировали, как играть в матче с нами. Насколько они опоздали? На 20 минут? На 30 минут? У них было дополнительное время для того, чтобы подумать о том, как сыграть во втором тайме. Если бы мы знали, что так будет, то тоже бы дали еще 10 минут на подготовку нашим футболистам», — приводит слова Марша Goal.

Тренер сборной Канады отметил, что хотел бы, чтобы судьи следили за подобными моментами. Также Марш считает, что если бы его команда опоздала на 5 минут, то ее бы наказали.

«Аргентина должна быть наказана. Наказана! Напишите об этом. Их следует наказать за опоздание на второй тайм на 20 минут», — сказал Марш.

Аргентина с 3 очками занимает первое место в группе А. На второй строчке находится Перу (1 очко), на третьей — Чили (1), на четвертой — Канада (0). Аргентинцы 26 июня сыграют с Чили.