Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 03:45

Канада хочет наказать сборную Аргентины за поведение на Кубке Америки

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси (№10) в матче с Канадой.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш недоволен поведением сборной Аргентины (0:2) в матче открытия Кубка Америки-2024. Аргентинская команда задержалась в раздевалке после первого тайма игры.

«Я прекрасно знаю, что они смотрели видеосюжеты и анализировали, как играть в матче с нами. Насколько они опоздали? На 20 минут? На 30 минут? У них было дополнительное время для того, чтобы подумать о том, как сыграть во втором тайме. Если бы мы знали, что так будет, то тоже бы дали еще 10 минут на подготовку нашим футболистам», — приводит слова Марша Goal.

Тренер сборной Канады отметил, что хотел бы, чтобы судьи следили за подобными моментами. Также Марш считает, что если бы его команда опоздала на 5 минут, то ее бы наказали.

«Аргентина должна быть наказана. Наказана! Напишите об этом. Их следует наказать за опоздание на второй тайм на 20 минут», — сказал Марш.

Аргентина с 3 очками занимает первое место в группе А. На второй строчке находится Перу (1 очко), на третьей — Чили (1), на четвертой — Канада (0). Аргентинцы 26 июня сыграют с Чили.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
0
Читайте также
Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии
Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сборная Венесуэлы одержала волевую победу над Эквадором, играя в большинстве с 22-й минуты