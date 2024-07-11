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Канада — Уругвай: дата и время начала матча за 3-е место Кубка Америки

Канада сыграет с Уругваем в матче за 3-е место Кубка Америки 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дарвин Нуньес.
Фото AFP
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Канада сыграет с Уругваем в матче за 3-е место Кубка Америки в ночь с 13 на 14 июля. Матч пройдет на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Канада — Уругвай будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире в России покажут на стриминговой платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В 1/2 финала Кубка Америки канадская сборная уступила Аргентине со счетом 0:2. Команда из Парагвая в полуфинале турнира проиграла Колумбии с минимальным счетом — 0:1.

Кубок Америки. Матч за 3-е место
14 июл, 03:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Канада
Уругвай

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

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