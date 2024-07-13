Матч за 3-е место на Кубке Америки Канада — Уругвай пройдет 14 июля

14 июля в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) пройдет матч за 3-е место Кубка Америки-2024 Канада — Уругвай. Игра состоится на арене «Банк оф Америка Стэдиум». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча за третье место Кубка Америки можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 02.00 мск. Встречу прокомментирует Алексей Дурново. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Канада — Уругвай.

В полуфинале Копа Америка-2024 сборная Канады с главным тренером Джесси Маршем проиграла Аргентине (0:2), а Уругвай под руководством Марсело Бьелсы уступил Колумбии (0:1).

Финал Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия пройдет 15 июля в Майами (США) на арене «Хард Рок Стэдиум». Начало — в 03.00 по московскому времени.

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