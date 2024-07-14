Сборная Уругвая по пенальти победила Канаду и выиграла бронзу Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки — 2:2, пенальти — 4:3. Встреча прошла на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур. На 22-й минуте канадец Исмаэль Коне сравнял счет. На 23-й минуте гол форварда сборной Уругвая Факундо Пеллистри не был засчитан из-за положения вне игры.

Во втором тайме за Канаду забил нападающий Жонатан Давид (80-я минута), а за Уругвая — Луис Суарес (90+2-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты уругвайской сборной — 4:3.

Уругвай в восьмой раз выиграл бронзовые медали Кубка Америки. Сборная Канады впервые принимала участие в этом турнире.