Колумбия сыграет с Панамой в матче 1/4 финала Кубка Америки на 7 июля

Колумбия сыграет с Панамой в матче 1/4 финала Кубка Америки в ночь с 6 на 7 июля. Игра пройдет на стадионе «Стейт Фарм» в Глендейле (штат Аризона, США) и начнется в 01.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Колумбия — Панама можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

На групповом этапе колумбийская сборная набрала семь очков и возглавила квартет D. Команда из Панамы с шестью баллами расположились на второй строчке группы С.

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