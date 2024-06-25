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Сегодня, 02:57

Колумбия обыграла Парагвай, Хамес сделал две голевые передачи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Колумбии празднуют гол в ворота Парагвая.
Фото AFP
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Колумбия победила Парагвай в матче 1-го тура групповой стадии Кубка Америки — 2:1.

У колумбийцев забили Даниэль Муньос и Джефферсон Лерма, оба футболиста отличились с передач Хамеса Родригеса.

Единственный гол парагвайцев на счету Хулио Энкисо.

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна вышел в стартовом составе и провел игру полностью.

Колумбийский нападающий Джон Кордоба, выступающий на клубном уровне за «Краснодар», вышел на поле на замену на 68-й минуте и не отличился результативными действиями. Его партнер по сборной и клубу Кевин Кастаньо вышел на поле на 90+1-й минуте.

Полузащитник сборной Колумбии Хорхе Карраскаль остался в запасе.

Колумбия временно возглавила группу D Кубка Америки с 3 очками, Парагвай, еще не набравший очков на турнире, идет на последней, четвертой строчке.

Во вторник, 25 июня состоится второй матч первого тура в группе D между Бразилией и Коста-Рикой. Начало — в 4.00 (мск).

Кубок Америки. Группа D
25 июн, 01:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Колумбия
2:1
Парагвай

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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