Колумбия обыграла Парагвай, Хамес сделал две голевые передачи

Колумбия победила Парагвай в матче 1-го тура групповой стадии Кубка Америки — 2:1.

У колумбийцев забили Даниэль Муньос и Джефферсон Лерма, оба футболиста отличились с передач Хамеса Родригеса.

Единственный гол парагвайцев на счету Хулио Энкисо.

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна вышел в стартовом составе и провел игру полностью.

Колумбийский нападающий Джон Кордоба, выступающий на клубном уровне за «Краснодар», вышел на поле на замену на 68-й минуте и не отличился результативными действиями. Его партнер по сборной и клубу Кевин Кастаньо вышел на поле на 90+1-й минуте.

Полузащитник сборной Колумбии Хорхе Карраскаль остался в запасе.

Колумбия временно возглавила группу D Кубка Америки с 3 очками, Парагвай, еще не набравший очков на турнире, идет на последней, четвертой строчке.

Во вторник, 25 июня состоится второй матч первого тура в группе D между Бразилией и Коста-Рикой. Начало — в 4.00 (мск).