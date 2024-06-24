Колумбия и Парагвай сыграют в матче группы D на Кубке Америки-2024 в ночь с 24 на 25 июня. Матч пройдет на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне, штат Техас (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Колумбия — Парагвай можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России права на трансляцию Кубка Америки принадлежат онлайн-платформе «Окко Спорт». Для просмотра необходима платная подписка.

В истории очных противостояний соперники встречались 12 раз. Сборная Колумбии семь раз была сильнее, четыре победы на счету парагвайцев, еще две встречи завершились вничью.

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