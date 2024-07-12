Колумбийский фанат, ударивший Нуньеса, является священником

Болельщик, с которым подрался нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес после матча 1/2 финала Кубка Америки-2024, оказался священником. Издание Nacional опубликовало в социальной сети фотографию участника драки.

25-летний уругваец после финального свистка повздорил с колумбийскими фанатами и в одном из эпизодов швырнул стул в сторону их трибуны, разозлившись на оскорбления и неприличные жесты в свой адрес. Затем Нуньес поднялся на сектор и продолжил выяснять отношения с болельщиками.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля. Уругвайцы встретятся с канадцами в матче за 3-е место, который состоится 14 июля.