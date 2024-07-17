КОНМЕБОЛ завела дело на Бьелсу после критики Кубка Америки в США

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) завела дело на главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу после критики в адрес организации за качество проведения Кубка Америки в США.

По информации Tyc Sports, Уругвайская футбольная ассоциация уже получила соответствующее уведомление. Случай будет добавлен к расследованию потасовки между футболистами уругвайской сборной и колумбийскими болельщиками.

Ранее Бьелса обвинил во лжи организаторов Кубка Америки-2024 в США.

Сборная Уругвая завоевала бронзовые медали, обыграл Канаду (2:2, по пенальти — 4:3).