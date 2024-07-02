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Кубок Америки

2 июля, 23:20

Коста-Рика — Парагвай: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки Коста-Рика — Парагвай пройдет 3 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики сборной Парагвая с флагом.
Фото AFP
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Сборные Коста-Рики и Парагвая по футболу сыграют в матче группы D Кубка Америки-2024 3 июля в Остине (США). Встреча пройдет на арене «Q2 Stadium». Она начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Коста-Рика — Парагвай можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 03.00 мск. Игру прокомментирует Николай Саприн. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Копа Америка.

Сборная Коста-Рики с главным тренером Густаво Альфаро идет на третьем месте в турнирной таблице группы D с одним баллом. Парагвай под руководством Даниэля Гарнеро набрал 0 очков и находится на четвертой строчке в квартете.

Кубок Америки: новости и результаты матчей, обзоры игр и комментарии футболистов, календарь и результаты в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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