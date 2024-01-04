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Кубок Америки 2024 — 1/4 финала: пары и даты матчей с временем начала

Матчи 1/4 финала Кубок Америки 2024 пройдет 5, 6 и 7 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики сборной Аргентины.
Болельщики сборной Аргентины.
Фото Reuters
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По итогам группового турнира Кубка Америки-2024 по футболу определились четвертьфиналисты турнира в США. Матчи 1/4 финала пройдут 5, 6 и 7 июля. «СЭ» публикует информацию о парах и датах игр с временем начала (мск).

Пары и даты матчей 1/4 финала Кубка Америки-2024

  • 5 июля. 4:00. Аргентина — Эквадор
  • 6 июля. 4:00. Венесуэла — Канада
  • 7 июля. 1:00. Колумбия — Панама
  • 7 июля. 4:00. Уругвай — Бразилия

Кубок Америки 2024 года принимают 14 городов США. Матчи проходят на 14 стадионах. Финал Копа Америка-2024 состоится на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс 15 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. В июле 2021 года аргентинцы победили Бразилию в финале турнира со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Анхеля Ди Марии.

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