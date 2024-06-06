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Кубок Америки 2024: дата и время начала матча открытия — кто и где играет

Матч-открытие Кубка Америки 2024 Аргентина — Канада пройдет в ночь с 20 на 21 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото AFP
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Матч-открытие Кубка Америки 2024 пройдет в ночь с 20 на 21 июня. В этой встрече сыграют Аргентина и Канада. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, США. Начало — в 03:00 по московскому времени.

Кубок Америки 2024 состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Игры под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.

Кубок Америки проводится под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Данный турнир официально впервые прошел в 1916 году. Первенство между национальными командами Южной Америки является старейшим из существующих международных континентальных соревнований.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. В июле 2021 года аргентинцы победили Бразилию в финале турнира со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Анхеля Ди Марии

Основная информация о Кубке Америки-2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
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