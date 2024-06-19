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Сегодня, 14:00

Кубок Америки 2024: дата и время начала матча открытия турнира

Аргентина сыграет с Канадой в матче открытия Кубка Америки 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото AFP
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48-й розыгрыш Кубка Америки по футболу среди южноамериканских и североамериканских сборных пройдет с 21 июня по 15 июля. Откроет турнир под эгидой КОНМЕБОЛ противостояние Аргентины и Канады в ночь с 20 на 21 июня. Матч открытия примет стадион «Мерседес-Бенц» в Атланте, штат Джорджия (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Аргентина — Канада будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру в России можно на стриминговой платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В общей сложности в турнире примут участие 16 сборных.

Звезды аргентинской сборной Месси и Ди Мария включены в финальную заявку на Кубок Америки-2024.

Кубок Америки. Группа А
21 июн, 03:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Аргентина
Канада
Лионель Месси. Кубок Америки 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
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