Кубок Америки 2024: дата и время начала матча открытия турнира

48-й розыгрыш Кубка Америки по футболу среди южноамериканских и североамериканских сборных пройдет с 21 июня по 15 июля. Откроет турнир под эгидой КОНМЕБОЛ противостояние Аргентины и Канады в ночь с 20 на 21 июня. Матч открытия примет стадион «Мерседес-Бенц» в Атланте, штат Джорджия (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Аргентина — Канада будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру в России можно на стриминговой платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В общей сложности в турнире примут участие 16 сборных.

Звезды аргентинской сборной Месси и Ди Мария включены в финальную заявку на Кубок Америки-2024.