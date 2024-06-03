Кубок Америки 2024: даты проведения турнира и все команды по группам

Кубок Америки 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля

Кубок Америки 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года. Матчи под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.

Матч-открытие между Аргентиной и победителем пары Канада — Тринидад и Тобаго состоится в ночь с 20 на 21 июня в 03.00 мск. Финал Копа Америки-2024 пройдет в ночь с 14 на 15 июля (начало в 03.00).

Всего будет будет участвовать 16 сборных. Группы выглядят следующим образом:

Группа A

Аргентина

Перу

Чили

Канада

Группа B

Мексика

Эквадор

Венесуэла

Ямайка

Группа C

США

Уругвай

Панама

Боливия

Группа D

Бразилия

Колумбия

Парагвай

Коста-Рика

Предыдущий Кубок Америки в России эксклюзивно показывал онлайн-сервис Okko Спорт. На данный момент неизвестно, кто в России будет показывать игры Кубок Америки 2024. Точная информация о расписании трансляций появится позже.

Основная информация о Кубке Америки-2024 доступна в материале на сайте «СЭ».