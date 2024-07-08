Кубок Америки 2024: где смотреть трансляции матчей 1/2 финала

В воскресенье, 7 июля, стали известны все полуфиналисты Кубка Америки-2024. Колумбия в 1/4 финала победила Панаму (5:0), а Уругвай оказался сильнее Бразилии (0:0, пенальти — 4:2).

Полуфиналы пройдут 10 и 11 июля. Матч за третье место будет сыгран 14 июля. Финал проведут 15 июля.

Смотреть трансляции матчей Кубка Америки-2024 можно в онлайн-кинотеатре «Окко». Игры платформа показывает в прямом эфире на эксклюзивной основе, также трансляции доступны в записи. До и после матчей проводятся студии с приглашенными экспертами и футболистами.

Кубок Америки 2024: расписание трансляций матчей 1/2 финала

10 июля. 03.00. Нью-Джерси. Аргентина — Канада. 03:00 по московскому времени. Okko Sport

11 июля. 03.00. Шарлотт. Колумбия — Уругвай. 03:00 по московскому времени. Okko Sport

Хайлайты матчей Кубка Америки-2024 доступны на сайте «СЭ» в разделе видео. Следите за ключевыми событиями игр турнира в США в текстовом формате в наших матч-центрах.