Все матчи Кубка Америки-2024 по футболу показывают по подписке в видеосервисе Okko. 5, 6 и 7 июля пройдут встречи четвертьфинала турнира в США. «СЭ» публикует информацию о трансляциях противостояний 1/4 финала Копа Америка-2024. Время начала — московское.

Расписание трансляций матчей 1/4 финала Кубка Америки-2024

5 июля. 04:00. Аргентина — Эквадор на Окко

6 июля. 04:00. Венесуэла — Канада на Окко

7 июля. 01:00. Колумбия — Панама на Окко

7 июля. 04:00. Уругвай — Бразилия на Окко

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на Кубке Америки-2024 два матча и сделал одну результативную передачу.

Сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. В июле 2021 года аргентинцы победили Бразилию в финале турнира со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Анхеля Ди Марии.