Сегодня, 23:00
Все матчи Кубка Америки-2024 по футболу показывают по подписке в видеосервисе Okko. 5, 6 и 7 июля пройдут встречи четвертьфинала турнира в США. «СЭ» публикует информацию о трансляциях противостояний 1/4 финала Копа Америка-2024. Время начала — московское.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на Кубке Америки-2024 два матча и сделал одну результативную передачу.
Сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. В июле 2021 года аргентинцы победили Бразилию в финале турнира со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Анхеля Ди Марии.