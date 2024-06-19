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Сегодня, 17:00

Кубок Америки 2024: где смотреть трансляции матчей турнира в России

Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки в России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Кубка Америки-2024.
Фото Официальный сайт Кубка Америки-2024
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Кубок Америки 2024 состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Игры под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.

Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки в России. Онлайн-кинотеатр будет транслировать все матчи турнира как с комментариями, так и с дорожкой интершума. Также будут доступны записи матчей, хайлайты, интервью, разборы и другой контент от спортивной редакции Okko.

Как сообщили в пресс-службе Okko, онлайн-кинотеатр покажет все матчи турнира, который пройдет в США с 21 июня по 5 июля. У зрителей будет возможность смотреть игры как с комментариями, так и с дорожкой интершума. Также будут доступны записи матчей, хайлайты, интервью, разборы и другой контент от спортивной редакции Okko.

Кубок Америки проводится под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Данный турнир официально впервые прошел в 1916 году. Первенство между национальными командами Южной Америки является старейшим из существующих международных континентальных соревнований.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. В июле 2021 года аргентинцы победили Бразилию в финале турнира со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Анхеля Ди Марии

Основная информация о Кубке Америки-2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

Лионель Месси. Кубок Америки 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

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