Кубок Америки 2024: кто показывает прямые трансляции и где смотреть матчи в России

Кубок Америки по футболу пройдет с 21 июня по 15 июля в США

48-й розыгрыш Кубка Америки по футболу среди южноамериканских и североамериканских сборных стартует 21 июня и завершится 15 июля. Турнир под эгидой КОНМЕБОЛ пройдет в 14 городах США. Планировалось, что Кубок примет Эквадор, но в ноябре 2022-го страна отказалась от проведения.

В турнире примут участие 16 сборных: 10 — национальные команды КОНМЕБОЛ, еще шесть — из КОНКАКАФ.

Четвертьфинал состоится с 5 по 7 июля, полуфинал — с 10 и 11 июля, матч за третье место — 14 июля и финал — 15 июля.

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Расписание матчей по датам и группам доступно на странице календаря Кубка Америки 2024 на сайте «СЭ».