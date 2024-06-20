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Сегодня, 14:45

Кубок Америки 2024: кто показывает прямые трансляции и где смотреть матчи в России

Кубок Америки по футболу пройдет с 21 июня по 15 июля в США
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото Reuters
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48-й розыгрыш Кубка Америки по футболу среди южноамериканских и североамериканских сборных стартует 21 июня и завершится 15 июля. Турнир под эгидой КОНМЕБОЛ пройдет в 14 городах США. Планировалось, что Кубок примет Эквадор, но в ноябре 2022-го страна отказалась от проведения.

В турнире примут участие 16 сборных: 10 — национальные команды КОНМЕБОЛ, еще шесть — из КОНКАКАФ.

Четвертьфинал состоится с 5 по 7 июля, полуфинал — с 10 и 11 июля, матч за третье место — 14 июля и финал — 15 июля.

В России права на трансляцию Кубка Америки-2024 принадлежат стриминговой платформе «Okko Спорт». Для просмотра необходимо подключить платную подписку.

Расписание матчей по датам и группам доступно на странице календаря Кубка Америки 2024 на сайте «СЭ».

Лионель Месси. Кубок Америки 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Футбол
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Кубок Америки 2024: где смотреть трансляции матчей турнира в России