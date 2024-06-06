Кубок Америки 2024: все города и стадионы финального турнира

Кубок Америки 2024, который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ, состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Матч-открытие между Аргентиной и Канадой пройдет в ночь с 20 на 21 июня в 03.00 мск. Финал Копа Америки-2024 назначен на ночь с 14 на 15 июля (начало в 03.00 мск).

Первоначально Кубок Америки 2024 должен был пройти в Эквадоре. Однако страна отказалась от проведения турнира в ноябре 2022 года. Как утверждают СМИ, такое решение могло быть связано с отсутствием подходящей инфраструктуры и с ростом организованной преступности в регионе. США и Перу выступили с предложением организовать турнир.

В январе 2023 года Кубок Америки был перенесен в США. Данное решение было принято после заключения стратегического соглашения между КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ в целях развития футбола в регионах конфедераций.

Матчи турнира пройдут на 14 стадионах в 14 городах. Кубок Америки-2024 примут:

«Эллиджент Стэдиум» (Лас-Вегас, штат Невада)

«Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (Арлингтон, штат Техас)

«Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, штат Северная Каролина)

«Чилдренс Мерси Парк» (Канзас-Сити, штат Канзас)

«Эксплория Стэдиум» (Орландо, штат Флорида)

«GEHA Филд энд Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити, штат Миссури)

«Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, штат Флорида)

«Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, штат Калифорния)

«Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, штат Джорджия)

«Метлайф Стэдиум» (Ист-Рутерфорд, штат Нью-Джерси)

«Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон, штат Техас)

«Кью-ту Стэдиум» (Остин, штат Техас)

«Соу-Фай Стэдиум» (Инглвуд, штат Калифорния)

«Стейт-Фарм Стэдиум» (Глендейл, штат Аризона)

Основная информация о Кубке Америки-2024 доступна в материале на сайте «СЭ».