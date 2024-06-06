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Кубок Америки

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Кубок Америки 2024: все города и стадионы финального турнира

Кубок Америки 2024 пройдет на 14 стадионах в 14 городах США
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Кубка Америки.
Фото AFP
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Кубок Америки 2024, который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ, состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Матч-открытие между Аргентиной и Канадой пройдет в ночь с 20 на 21 июня в 03.00 мск. Финал Копа Америки-2024 назначен на ночь с 14 на 15 июля (начало в 03.00 мск).

Первоначально Кубок Америки 2024 должен был пройти в Эквадоре. Однако страна отказалась от проведения турнира в ноябре 2022 года. Как утверждают СМИ, такое решение могло быть связано с отсутствием подходящей инфраструктуры и с ростом организованной преступности в регионе. США и Перу выступили с предложением организовать турнир.

В январе 2023 года Кубок Америки был перенесен в США. Данное решение было принято после заключения стратегического соглашения между КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ в целях развития футбола в регионах конфедераций.

Матчи турнира пройдут на 14 стадионах в 14 городах. Кубок Америки-2024 примут:

  • «Эллиджент Стэдиум» (Лас-Вегас, штат Невада)
  • «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (Арлингтон, штат Техас)
  • «Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, штат Северная Каролина)
  • «Чилдренс Мерси Парк» (Канзас-Сити, штат Канзас)
  • «Эксплория Стэдиум» (Орландо, штат Флорида)
  • «GEHA Филд энд Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити, штат Миссури)
  • «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, штат Флорида)
  • «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, штат Калифорния)
  • «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, штат Джорджия)
  • «Метлайф Стэдиум» (Ист-Рутерфорд, штат Нью-Джерси)
  • «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон, штат Техас)
  • «Кью-ту Стэдиум» (Остин, штат Техас)
  • «Соу-Фай Стэдиум» (Инглвуд, штат Калифорния)
  • «Стейт-Фарм Стэдиум» (Глендейл, штат Аризона)

Основная информация о Кубке Америки-2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

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