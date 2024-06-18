Кубок Америки 2024: все сборные и состав групп турнира

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Кубок Америки-2024 по футболу пройдет с 21 июня по 15 июля 2024 года. На турнире в США выступят 16 национальных команд: десять из конфедерации КОНМЕБОЛ, а еще шесть — из КОНКАКАФ. «СЭ» публикует информацию о составе групп Копа Америка 2024.
Следить за ключевыми событиями матчей Кубка Америки-2024 можно с помощью матч-центра «СЭ».
Групповой турнир Кубка Америки 2024 завершится 3 июля. Полностью расписание матчей по датам и группам доступно на странице календаря соревнований в США на сайте «СЭ».
Ознакомиться подробнее с основной информацией о Кубке Америки-2024 можно по ссылке в материале «СЭ».