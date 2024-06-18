Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 15:50

Кубок Америки: даты и место проведения турнира 2024

Кубок Америки-2024 по футболу пройдет в США в июне
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Лионель Месси и Луис Суарес.
Лионель Месси (слева) и Луис Суарес.
Фото AFP
Telegram Дзен

48-й в истории Кубок Америки по футболу состоится в США. Турнир среди южноамериканских и североамериканских сборных пройдет с 21 июня по 15 июля 2024 года. Матчи турнира под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.

Матч открытия Копа Америка-2024 Аргентина — Канада будет сыгран в ночь с 20 на 21 июня на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Встреча начнется в 03.00 мск.

Кубок Америки 2024 года примут 14 городов США: Атланта, Арлингтон, Глендейл, Инглвуд, Ист-Рутерфорд, Канзас-Сити (штат Канзас), Канзас-Сити (штат Миссури), Майами-Гарденс, Парадайз, Орландо, Остин, Санта-Клара, Шарлотт, Хьюстон. Матчи турнира проведут на полях 14 стадионов.

На Кубке Америки 2024 сыграют 16 сборных: 10 из них — все национальные команды КОНМЕБОЛ, еще 6 — из КОНКАКАФ.

Ознакомиться подробнее с основной информацией о Кубке Америки-2024 можно по ссылке в материале «СЭ».

Футбол
0
Читайте также
Украинцы скандировали бандеровские лозунги
Соболенко объяснила, почему она не сыграет на Олимпиаде в Париже
СМИ сообщили о помощи Турции в предотвращении нового теракта в РФ
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Политолог назвал кандидата с самыми высокими шансами на пост главы ЕК
Опубликованы кадры с места производства фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Критика сборной Бразилии от Роналдиньо является частью рекламной кампании

Кубок Америки 2024: все сборные и состав групп турнира