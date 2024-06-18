Кубок Америки: даты и место проведения турнира 2024

Кубок Америки-2024 по футболу пройдет в США в июне

48-й в истории Кубок Америки по футболу состоится в США. Турнир среди южноамериканских и североамериканских сборных пройдет с 21 июня по 15 июля 2024 года. Матчи турнира под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.

Матч открытия Копа Америка-2024 Аргентина — Канада будет сыгран в ночь с 20 на 21 июня на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Встреча начнется в 03.00 мск.

Кубок Америки 2024 года примут 14 городов США: Атланта, Арлингтон, Глендейл, Инглвуд, Ист-Рутерфорд, Канзас-Сити (штат Канзас), Канзас-Сити (штат Миссури), Майами-Гарденс, Парадайз, Орландо, Остин, Санта-Клара, Шарлотт, Хьюстон. Матчи турнира проведут на полях 14 стадионов.

На Кубке Америки 2024 сыграют 16 сборных: 10 из них — все национальные команды КОНМЕБОЛ, еще 6 — из КОНКАКАФ.

Ознакомиться подробнее с основной информацией о Кубке Америки-2024 можно по ссылке в материале «СЭ».