Лаутаро Мартинес — о победе над Чили: «Аргентина счастлива, потому что в итоге мы взяли три очка»

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес подвел итоги матча группового турнира Кубка Америки против Чили (1:0).

«Это были сложные игры, но мы смогли победить. Мы счастливы, потому что в итоге взяли три очка сегодня, чего и хотели. Моя семья здесь, и я играю для них», — приводит слова Мартинеса пресс-служба сборной Аргентины.

Единственный гол на 88-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Аргентинцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — 1 очко.