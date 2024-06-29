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Кубок Америки

Сегодня, 09:22

В сборной Аргентины подтвердили, что Месси не сыграет с Перу в Кубке Америки

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Тренер сборной Аргентины Вальтер Самуэль подтвердил, что форвард Лионель Месси пропустит матч группового турнира Кубка Америки-2024 с Перу.

«У Лео возникли проблемы в прошлой игре, и в предстоящем матче [с Перу] его не будет. Мы понаблюдаем за его состоянием и оценим, как все будет развиваться», — цитирует Самуэля ESPN.

После игры с Чили Месси признался, что почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии.

После двух туров Аргентина набрала 6 очков в группе A и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

Матч Аргентина — Перу состоится 30 июня. Начало — в 3.00 мск.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
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