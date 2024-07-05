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Кубок Америки

Сегодня, 10:23

Месси о незабитом пенальти в стиле Паненки: «Поступил так, как планировал»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал нереализованный пенальти в серии послематчевых ударов против Эквадора (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Америки.

«Я поступил так, как и планировал. Перед игрой я разговаривал с нашими вратарями, особо пенальти не тренировал. К сожалению, мяч пролетел выше створа ворот», — сказал Месси после игры.

Форвард исполнял удар первым, пробил в стиле Паненки и попал в перекладину.

После матча с Эквадором Месси похвалил вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса, который отразил два удара в серии пенальти.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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