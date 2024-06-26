Месси о травме в матче с Чили: «Почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение в матче Кубка Америки-2024 против Чили.

В первом тайме он почувствовал дискомфорт после столкновения с хавбеком чилийцев Габриэлем Суасо. Медицинский штаб провел осмотр правой ноги Месси прежде, чем он вернулся на поле.

«В начале игры я почувствовал некоторый дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Было плотно — не так свободно, как должно быть. Я смог закончить игру. Посмотрим», — цитирует Месси The Athletic.

Форвард «Интер Майами» провел на поле все 90 минут. Аргентинцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — 1 очко.