Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 11:14

Месси: «Всегда есть страх усугубить травму, но я был готов к игре с Эквадором»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своей травме, которая его беспокоит во время Кубка Америки.

«В течение недели я пытался избавиться от дискомфорта и боли. Тренировался понемногу, на последних занятиях чувствовал себя лучше. Конечно, в таких ситуациях всегда есть некоторый психологический страх усугубить травму, но мышечного дискомфорта уже не было. Скалони спросил, готов ли я играть. Я сказал, что да», — цитирует Месси TyC Sports.

37-летний аргентинец, получивший травму правого подколенного сухожилия в матче против Чили, не сыграл в заключительной игре групповой стадии против Перу.

В матче 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (1:1, 4:2 по пенальти) Месси провел на поле 90 минут.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
2
0
Читайте также
СМИ: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро за «волчий салют»
Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Приморско-Ахтарске
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Силы ПВО уничтожили 50 БПЛА ВСУ над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Месси о незабитом пенальти в стиле Паненки: «Поступил так, как планировал»

Аргентина — Эквадор: видеообзор матча 1/4 финала Кубка Америки