Месси обратился к аргентинской нации перед финалом Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост со словами благодарности в адрес болельщиков, тренеров и партнеров по команде перед финалом Кубка Америки.

«Этот невероятный путь был бы невозможен без труда тех, всегда на виду, и тех, кто находится за кадром. Спасибо за усилия и страсть всем партнерам по команде и тренерскому штабу, сотрудникам сборной и всем аргентинцам, которые приехали поддержать нас в США и тем, кто не смог приехать. Крепко всех обнимаю. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в соцсети.

Ранее аргентинец оценил свое будущее после Кубка Америки-2024.

Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия состоится в ночь на понедельник, 15 июля. Начало — в 3.00 мск.