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Сегодня, 04:11

Месси — о своем будущем в сборной Аргентины: «Я не загадываю наперед»

Месси ответил на вопрос о будущем в сборной Аргентины после Кубка Америки-2024
Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о своем будущем в национальной команде после Кубка Америки-2024.

«Прямо сейчас я не загадываю наперед. Я наслаждаюсь игрой и оцениваю ситуацию день за днем, смотрю, что происходит со мной и чего мы добиваемся. Я очень долго страдал из-за того, что результаты были не лучшими. У нас были тяжелые времена. Теперь же я наслаждаюсь каждым днем. И так будет продолжаться до тех пор, пока не закончится, пока я не почувствую, что уже не могу продолжать», — приводит слова Месси Ole.

37-летний футболист отметил, что на этом Кубке Америки он выступил хорошо, но затем травма заставила его изменить планы. Также Месси заявил, что хочет получить удовольствие от финала турнира.

«Сейчас у нас есть возможность сыграть в еще одном финале. Надо получить удовольствие, и необходимо подойти к игре со всей ответственностью и отдать все силы, чтобы победить», — сказал Месси.

Сборная Аргентина в финале Кубка Америки сыграет с Колумбией. Матч пройдет в ночь на 15 июля.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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