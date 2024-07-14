Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о своем будущем в национальной команде после Кубка Америки-2024.

«Прямо сейчас я не загадываю наперед. Я наслаждаюсь игрой и оцениваю ситуацию день за днем, смотрю, что происходит со мной и чего мы добиваемся. Я очень долго страдал из-за того, что результаты были не лучшими. У нас были тяжелые времена. Теперь же я наслаждаюсь каждым днем. И так будет продолжаться до тех пор, пока не закончится, пока я не почувствую, что уже не могу продолжать», — приводит слова Месси Ole.

37-летний футболист отметил, что на этом Кубке Америки он выступил хорошо, но затем травма заставила его изменить планы. Также Месси заявил, что хочет получить удовольствие от финала турнира.

«Сейчас у нас есть возможность сыграть в еще одном финале. Надо получить удовольствие, и необходимо подойти к игре со всей ответственностью и отдать все силы, чтобы победить», — сказал Месси.

Сборная Аргентина в финале Кубка Америки сыграет с Колумбией. Матч пройдет в ночь на 15 июля.