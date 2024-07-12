Месси: «Для меня это последний Кубок Америки»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что Кубок Америки-2024 станет для него последним в карьере.

«Правда в том, что это был трудный Кубок Америки для нас, потому что команды играют более равномерно, чем когда-либо, здесь очень плохие поля, очень высокие температуры... Для меня это последний Кубок Америки, мы играли на последнем чемпионате мира с Ди Марией и Отаменди, а сейчас играем последние матчи вместе и наслаждаемся этим по полной», — цитирует Mundo Deportivo Месси.

В финале Кубка Америки-2024 сыграют сборные Аргентины и Колумбии. Встреча пройдет 15 июля. Начало — в 03.00 по московскому времени.