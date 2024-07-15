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Сегодня, 11:28

Скалони — о матче Аргентины против Испании в Финалиссиме-2025: «Это будет очень красивый матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Скалони.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от Финалиссисы-2025, в которой его команды сыграет со сборной Испании.

«Часть моей семьи — испанцы, и я счастлив. С этой страной у меня особые отношения, а еще я знаком с их главным тренером. Я рад их победе. Это будет очень красивый матч между двумя сборными, которые переживают прекрасный период и демонстрируют игру, отличную от других», — цитирует Скалони TyC Sports.

Финалиссима — турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители последних чемпионата Европы и Кубка Америки. Действующим и единственным обладателем трофея является Аргентина — в 2022 году команда Лионеля Скалони обыграла Италию (3:0).

Футбол
Евро-2024
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Лионель Скалони
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