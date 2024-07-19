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Кубок Америки

Сегодня, 08:49

Льорис заявил, что эйфория аргентинцев по случаю победы в Кубке Америки не оправдывает их поведение

Алина Савинова
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Французский вратарь «Лос-Анджелес» Уго Льорис отреагировал на расистскую песню, которую игроки сборной Аргентины исполняли после победы в Кубке Америки-2024.

Аргентинцы в ночь на 15 июля обыграли Колумбию (1:0) в финале Копы. Позже в интернете распространился отрывок из прямого эфира в социальных сетях полузащитника Энцо Фернандеса, на котором футболисты сборной Аргентины поют песню, оскорбляющую французев.

«Неважно, испытываете ли вы эйфорию из-за того, что выиграли важный трофей. Это требует еще большей ответственности, когда вы победитель. Не хочется слышать или видеть подобные вещи в футболе. Мы все выступаем против дискриминации и расизма. Хочется верить, что это ошибка. Мы все иногда совершаем ошибки, и, надеюсь, они извлекут из этого урок. Аргентина — это лицо футбола прямо сейчас в Южной Америке и мире. Когда вы побеждаете, то становитесь примером для других, особенно для детей», — приводит Goal слова Льориса.

17 июля Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.

Источник: Goal
Уго Льорис
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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