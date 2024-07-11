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Суарес раскритиковал поведение игроков Колумбии: «Раздражает, как они пускают слюни»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес раскритиковал поведение футболистов сборной Колумбии (0:1) после матча 1/2 финала Кубка Америки-2024. После завершения игры Суарес подошел к колумбийскому форварду Мигелю Борхе и что-то ему сказал.

«Всегда происходят какие-то стычки, слова, все что угодно. Но больше всего раздражает то, как они пускают слюни, празднуют — это не имеет никакого смысла. Мы выбили сборную Бразилии с турнира, и никто не прошел мимо бразильских игроков. Наоборот, мы пошли и поприветствовали их. Мы коллеги на поле. Мы знаем эмоции, которые испытываешь, когда проигрываешь. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

После полуфинала Кубка Америки Уругвая — Колумбия между игроками на поле прошла потасовка, которая спровоцировала беспорядки на трибунах, в результате которых уругвайские игроки Рональд Араухо и Дарвин Нуньес вступили в драку с колумбийскими болельщиками. Нуньес бросил стул в фанатов сборной Колумбии, показывавших ему неприличные жесты.

Луис Суарес
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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