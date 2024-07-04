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Сегодня, 13:55

Мансилья ожидает, что Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья надеется, что в финале Кубка Америки-2024 сборная Аргентины сыграет с Бразилией.

«Я бы с удовольствием посмотрел эту встречу. Мы уже выигрывали предыдущий турнир Копа Америка. На самом деле, между Бразилией и Аргентиной есть противостояние еще со времен Пеле и Марадоны. Но пока еще и аргентинцам надо играть, и бразильцам надо играть с Уругваем. Это величайшие сборные, надеюсь они покажут зрелищный и интересный для всех футбол», — приводит слова Мансильи Metaratings.ru.

Сборная Бразилии в четвертьфинале Кубка Америки сыграет с командой Уругвая. Матч пройдет 7 июля в 04.00 по московскому времени. Аргентинцы в четвертьфинальном матче встретятся с Эквадором 5 июля в 04.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
ФК Оренбург
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