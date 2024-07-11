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Главный тренер Уругвая Бьелса — о драке: «Я думал, что игроки пошли благодарить болельщиков за поддержку»

Бьелса прокомментировал драку игроков Уругвая с колумбийскими фанатами
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал драку игроков команды с колумбийскими фанатами после полуфинала Кубка Америки-2024 против Колумбии (0:1).

«Мне показалось, что инцидент закончился спором в центре поля, и когда я увидел это, то отправился в раздевалку. Я думал, что игроки просто пошли благодарить болельщиков за поддержку. Но потом я узнал, что там, к сожалению, были какие-то проблемы», — приводит слова тренера ESPN.

После матча на поле произошла стычка между игроками, которая спровоцировала беспорядки на трибунах. В итоге уругвайские игроки Рональд Араухо и Дарвин Нуньес вступили в драку с колумбийскими болельщиками.

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Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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