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Сегодня, 14:51

Марш раскрыл, как сборная Канады планирует сдерживать Месси в полуфинале Кубка Америки

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш рассказал о тактике команды на полуфинальный матч Кубка Америки против национальной команды Аргентины, за которую выступает звездный нападающий Лионель Месси.

«В прошлом матче мы не очень хорошо справились с Месси, он слишком часто наседал на нашего вратаря. Мы не будем его опекать, но мы, безусловно, сделаем акцент на том, как против него обороняться. Будет очень важно ему помешать, усложнить ему задачу — например, ограничить его свободное пространство. Это наша главная цель», — приводит ESPN слова Марша.

Матч между командами пройдет 10 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси и начнется в 03.00 по московскому времени.

Сборные Канады и Аргентины уже пересекались в групповой стадии турнира. Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Месси отметился результативной передачей в этой игре.

Источник: ESPN
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
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