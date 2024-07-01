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Кубок Америки

Сегодня, 04:58

Мексика сыграла вничью с Эквадором и не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты сборных Мексики и Эквадора ведут борьбу за мяч.
Фото USA Today Sports
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Сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором в матче 3-го тура групповой стадии Кубка Америки — 0:0.

На 90+8-й минуте встречи главный судья встречи назначил пенальти в ворота эквадорцев, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода отменил свое решение.

Кубок Америки. Группа В
01 июл, 03:00. State Farm Stadium (Глендейл)
Мексика
0:0
Эквадор

Мексиканцы заняли третье место в группе B с 4 очками и не смогли выйти в плей-офф турнира. Эквадор, также набравший 4 очка, опередил Мексику по дополнительным показателям, стал вторым в группе и прошел в 1/4 финала.

В параллельном матче Венесуэла разгромила Ямайку — 3:0. Венесуэльцы заняли первое место в группе B с 9 очками, ямайцы не набрали ни одного очка и стали четвертыми.

Кубок Америки. Группа В
01 июл, 03:00. Q2 Stadium (Остин)
Ямайка
0:3
Венесуэла

В четвертьфинале Кубка Америки Венесуэла сыграет с Канадой, а Эквадор — с Аргентиной.

Футбол
Сборная Мексики по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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