Мексика сыграла вничью с Эквадором и не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки

Сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором в матче 3-го тура групповой стадии Кубка Америки — 0:0.

На 90+8-й минуте встречи главный судья встречи назначил пенальти в ворота эквадорцев, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода отменил свое решение.

Мексиканцы заняли третье место в группе B с 4 очками и не смогли выйти в плей-офф турнира. Эквадор, также набравший 4 очка, опередил Мексику по дополнительным показателям, стал вторым в группе и прошел в 1/4 финала.

В параллельном матче Венесуэла разгромила Ямайку — 3:0. Венесуэльцы заняли первое место в группе B с 9 очками, ямайцы не набрали ни одного очка и стали четвертыми.

В четвертьфинале Кубка Америки Венесуэла сыграет с Канадой, а Эквадор — с Аргентиной.