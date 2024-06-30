Сборная Мексики сыграет против Эквадора в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки в ночь на понедельник, 1 июля. Игра на стадионе State Farm Stadium в Глендейле, США. Начало — в 03:00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Кубка Америки Мексика — Эквадор будет доступна для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 03.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния команд Лионеля Скалони и Хорхе Фоссати с помощью матч-центра «СЭ».

Мексика по итогам двух туров Кубка Америки занимает третье место, набрав три балла. Команда на три очка отстает от Венесуэлы. Эквадор занимает второе место в группе с тремя очками.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».