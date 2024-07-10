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Кубок Америки

Сегодня, 21:43

Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально прокомментировал выход в финал Кубка Америки-2024.

10 июля Аргентина обыграла Канаду (2:0) в полуфинале турнира. Месси забил один из голов своей команды.

«Давайте наслаждаться тем, что переживаем как сборная, как команда. Было нелегко выйти в финал, но мы сделали это снова. Я живу этим, как и все остальные. В последнее время я наслаждаюсь, потому что осознаю, как и Анхель ди Мария и Николас Отаменди, что это наши последние битвы», — цитирует Месси TyC Sports.

Второй финалист Кубка Америки 11 июля определится в матче между сборными Уругвая и Колумбии. Аргентина является действующим обладателем трофея — в 2021 году команда Лионеля Скалони в финале обыграла Бразилию (1:0).

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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