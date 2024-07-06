Месси обратился к болельщикам после выхода сборной Аргентины в полуфинал Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам команды после победы в 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (1:1, пенальти — 4:2).

«Еще один шаг. Мы страдали в игре против сильного соперника. Удалось выйти в полуфинал благодаря работе каждого, а также благодаря тому, что у нас есть лучший вратарь в мире — Эмилиано Мартинес. Вперед, Аргентина!» — написал Месси.

Вчера, 5 июля, аргентинцы обыграли сборную Эквадова в четвертьфинале Кубка Америки (1:1, пенальти — 4:2).