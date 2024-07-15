Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 14:09

Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Колумбией выложил в социальные сети фотографию с двумя трофеями Кубка Америки.

15 июля аргентинцы обыграли колумбийцев (1:0, д. в.) в финале Копы и выиграли турнир во второй раз подряд. Теперь на счету Месси 45 трофеев в профессиональной карьере.

«Еще один», — подписал фото футболист.

Лионель Месси с двумя Кубками Америки.
Фото Соцсети

Месси в финальном матче провел на поле 66 минут, он был заменен во втором тайме из-за травмы. Всего в активе 37-летнего форварда один гол в пяти играх на турнире. Он стал самым возрастным участником финалов Кубка Америки.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Обсудить
Читайте также
Ольмо головой выбил мяч из пустых ворот в финале Евро-2024
Ойярсабаль забил победный гол в финале Евро-2024
Экономист рассказал о последствиях для ЕС распродажи европейских ценных бумаг
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер признался в нетрадиционной ориентации
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Скалони — о матче Аргентины против Испании в Финалиссиме-2025: «Это будет очень красивый матч»

Валуев не удивлен провальной организацией Кубка Америки: «У них в кандидатов в президенты стреляют»