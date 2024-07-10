Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 06:56

Месси о выходе в финал Кубка Америки: «То, что сделала сборная Аргентины — это безумие»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Америки-2024.

В полуфинале турнира 10 июля аргентинцы обыграли национальную команду Канады со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд.

«То, что сделала сборная Аргентины и продолжает делать — это безумие. Впечатляет, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал. Этот Кубок Америки крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара», — приводит ESPN слова Месси.

Месси был признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки Аргентина — Канада. 37-летний форвард в этой игре отметился голом на 51-й минуте.

Источник: ESPN
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Дрейк поставил против Месси на Кубке Америки 300 тысяч долларов
Российский защитник Замула продлил контракт с «Филадельфией» на 2 года
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
«Если Соболев создаст конкуренцию, он появится в команде». Алексей Игонин — о трансферных целях «Зенита», Иличе за 25 млн и соперничестве в РПЛ
Теннисист Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Месси признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки Аргентина — Канада