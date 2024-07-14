Месси о будущем сборной Аргентины: «У нас очень молодое поколение. Надеюсь, они не потеряют желания побеждать»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями о будущем национальной команды своей страны.

«У нас очень молодое поколение. Некоторые из футболистов были чемпионами Америки и мира, а им по 23, 24 и 25 лет. У них впереди еще целая карьера в сборной. Надеюсь, что они не потеряют желания продолжать побеждать, соревноваться и передадут то же самое тем, кто придет после них. Для меня главное, чтобы была хорошая команда. Тогда могут прийти достижения», — приводит слова Месси Ole.

В ночь на 15 июля сборная Аргентины сыграет против Колумбии в финале Кубка Америки. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 03.00 по московскому времени.

37-летний Месси выступает за национальную команду Аргентины с 2005 года. Всего на его счету 109 голов в 186 матчах.