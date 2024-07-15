Месси получил травму в финале Кубка Америки с Колумбией и ушел с поля в слезах

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил травму в финале Кубка Америки против Колумбии.

37-летний форвард упал на газон на 64-й минуте и не смог сдержать слез от боли. До этого в конце первого тайма футболист столкнулся с защитником колумбийцев Сантьяго Ариасом, после чего долго лежал на газоне, схватившись за голеностоп, но смог продолжить игру.

На 66-й минуте Месси самостоятельно покинул поле в сопровождении врача. Вместо форварда на поле появился Нико Гонсалес.

После замены Месси остался на скамейке запасных сборной Аргентины и продолжил следить за матчем. К его правой лодыжке был примотан пакет со льдом, сам игрок все еще плакал от боли.

Лионель Месси плачет на скамейке запасных сборной Аргентины.

Лед, приложенный к лодыжке Лионеля Месси.

Аргентина является 15-кратным победителем Кубка Америки. Колумбия выигрывала турнир лишь один раз.

Месси стал самым старым участником финалов Кубка Америки в XXI веке.