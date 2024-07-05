Месси промахнулся в серии пенальти против Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал 11-метровый в серии пенальти против Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки.

Форвард исполнял удар первым, пробил в стиле Паненки и попал в перекладину.

Основное время в матче Аргентина — Эквадор завершилось со счетом 1:1. На Кубке Америки не проводится дополнительное время, серия пенальти начинается после основного.

Победитель матча Аргентина — Эквадор сыграет в полуфинале Кубка Америки с победителем пары Венесуэла — Канада.