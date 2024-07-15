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Кубок Америки

Сегодня, 05:16

Месси — самый возрастной участник финалов Кубка Америки в XXI веке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото AFP
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил историческое достижение в финалах Кубка Америки, сообщает Opta.

Форвард, вышедший в стартовом составе на игру против Колумбии, стал самым возрастным участником финалов Кубка Америки. На момент матча Месси 37 лет и 20 дней.

Финал Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия должен был начаться в 3.00 по московскому времени, но игру перенесли на 1 час и 20 минут из-за давки рядом со стадионом «Хард Рок» в Майами (США), на котором проходит встреча.

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