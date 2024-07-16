Месси стал лидером Кубка Америки по количеству созданных явных голевых моментов

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список лидеров Кубка Америки по количеству созданных явных голевых моментов.
Как сообщает WhoScored, на счету 37-летнего футболиста 7 явных голевых моментов в турнире.
15 июля аргентинцы победили Колумбию (1:0, д. в.) и во второй раз подряд выиграли Копу. Месси завоевал 45-й трофей в профессиональной карьере.
Всего в активе форварда один гол и одна голевая передача в пяти играх на турнире. Он стал самым возрастным участником финалов Кубка Америки.