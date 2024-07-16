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Кубок Америки

Сегодня, 08:29

Месси стал лидером Кубка Америки по количеству созданных явных голевых моментов

Алина Савинова
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список лидеров Кубка Америки по количеству созданных явных голевых моментов.

Как сообщает WhoScored, на счету 37-летнего футболиста 7 явных голевых моментов в турнире.

15 июля аргентинцы победили Колумбию (1:0, д. в.) и во второй раз подряд выиграли Копу. Месси завоевал 45-й трофей в профессиональной карьере.

Всего в активе форварда один гол и одна голевая передача в пяти играх на турнире. Он стал самым возрастным участником финалов Кубка Америки.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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