Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 15:37

Месси угостил фанатов тортом в честь своего дня рождения

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметил свой день рождения в компании партнеров по национальной команде. 24 июня футболисту исполнилось 37 лет.

К отелю, где состоялось празнование, пришли болельщики аргентинского форварда. Месси помахал своим фанатам из окна, а потом на улицу вынесли четыре больших торта в цветах флага Аргентины.

Месси является обладателем восьми «Золотых мячей» и чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Также он 10 раз становился победителем чемпионата Испании, дважды выигрывал лигу 1 и четырежды становился победителем Лиги чемпионов. С лета 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами».

Лионель Месси
Футбол
1
0
Читайте также
Николич провел первую пресс-конференцию в качестве тренера ЦСКА
Трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Бобровский - чемпион! Тарасенко – двукратный! «Золотой» ассист Куликова! Что произошло в седьмом матче финала Кубка Стэнли
СМИ сообщили о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана за хулиганство
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча Кубка Америки